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11:23 (мск), источник: РИА Новости

США нанесли удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив Россию или Турцию

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вашингтон, нарушив все договоренности и не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб, сообщил Центр по примирению враждующих сторон.

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в ЦПВС, с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомили представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам покинуть Идлиб по гуманитарному коридору.

За сутки боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом. Однако, как уточняет центр, в 15:00 США нанесли удар по населенным пунктам. Есть многочисленные жертвы и разрушения.
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По информации ЦПВС, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида"*) в Сирии», угрожавший безопасности граждан США.

«Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений — сорвали его. <…> Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий», — сообщило Минобороны России.

Как подчеркнуло ведомство, подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в «неизбирательном применении авиации» в Идлибе.

* Террористическая группировка, запрещена на территории России.

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