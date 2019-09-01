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17:37 (мск), источник: РИА Новости

Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.

Источник: РИА "Новости"

По словам представителя ДНР в СЦКК, оперативная группа прибыла на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела поселка, когда украинская сторона открыла целенаправленный огонь, несмотря на то что ранее она предоставила гарантии безопасности.

Группа была вынуждена покинуть населенный пункт. Под обстрел ВСУ также попал фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Гаюк.

«Взрыв прозвучал в 20−30 метрах от нас, потом начали работать стрелковым оружием. Мы были вынуждены покинуть место, пострадавших нет», — сообщил он РИА Новости.

Кроме того, утром ополченцы уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков в небе над линией соприкосновения в Донбассе. Как отметили в ДНР, есть предположения, что ВСУ вели обстрел с целью спровоцировать ополченцев на ответный огонь и затем обвинить в нарушении перемирия, которое действует с 21 июля.

За сегодня силовики выпустили 240 снарядов и мин, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие.

В зоне обстрела оказались районы 11 населенных пунктов республики, повреждены 16 домов и линии электропередачи, около пяти тысяч жителей Горловки остались без света.

Всего за время перемирия украинская сторона более 300 раз нарушила режим прекращения огня.

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