Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Фоторепортажи
14Верный друг: как отмечали День фронтовой собаки
16В России обнаружили еще одни «Мальдивы»
08:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Мужчина отсидел в тюрьме 36 лет из-за полусотни долларов

Житель американского штата Алабама отсидел в тюрьме 36 лет за украденные в юности 50 долларов. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Источник: Reuters

В 1979 году Элвин Кеннард (Alvin Kennard) получил три года лишения свободы условно за совершение двух ограблений. Спустя четыре года мужчина обокрал пекарню на 50 долларов. Согласно старому закону, действовавшему в те годы на территории штата Алабама, после третьего преступления американца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

В 2019 году судья округа Джефферсон пересмотрел дело Кеннарда и принял решение выпустить мужчину на свободу. На судебном слушании 58-летний американец заявил, что раскаивается в содеянном и полностью несет ответственность за ошибки молодости. «Я прошу вас дать мне возможность все исправить», — сказал он. На данный момент власти готовят документы для его освобождения.

В конце августа сообщалось, что жительница американского штата Невада Кэти Вудс по ошибке отсидела 35 лет в тюрьме и получила компенсацию в три миллиона долларов (около 200 миллионов рублей). Ее адвокат добивается для своей клиентки дополнительной выплаты за причиненный ей моральный ущерб.

 Путин: зарплаты чиновников нужно повысить
США предложили России отдать Крым
ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
Адвокат объяснил, в каком случае полиция может забрать мобильный
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода осенью
Эксперт рассказал о мировом кризисе в 2020 году
Авиабилеты подорожают на 10%
Ученые объяснили сложности в споре с женщинами
Здоровье
Почему пить не вредно: 8 полезных эффектов алкоголя Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. А умеренное потребление может принести ощутимую пользу.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Недорогой и рамный: в России готовят «новый» внедорожник ГАЗ продолжает развивать концепцию полноприводных «Соболей». На выставке Comtrans публике представили новую версию рамного внедорожника
Кино
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет Пока вы упорно зубрили формулы и правила за школьной партой, они уже сияли в свете софитов — посмотрите, как изменились актеры и актрисы, которые с детства снимаются в кино и умудряются оставаться на виду до сих пор
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
Дети Киркорова, сын Рудковской на дне рождения дочки Навки (фото) Наде исполнилось 5 лет
Леди
«Все же висеть будет»: как я похудела на 26 кг в 50 лет 50-летняя Анжелика Созоник с помощью советов дочери сумела осуществить давнюю мечту – сбросить пару десятков лишних килограммов.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь