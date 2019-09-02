08:04 (мск), источник: BFM.ru
Власти Флориды объявили эвакуацию прибрежных округов из-за урагана
Ранее губернаторы Южной Каролины и Джорджии предписали жителям эвакуироваться.
Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов
Ранее губернаторы Южной Каролины и Джорджии тоже предписали жителям эвакуироваться. Мера касается почти 1,4 миллиона человек. Накануне «Дориан» достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС. «Дориан» — четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только «Барри» привел к жертвам — погиб один человек.