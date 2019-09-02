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08:04 (мск), источник: BFM.ru

Власти Флориды объявили эвакуацию прибрежных округов из-за урагана

Ранее губернаторы Южной Каролины и Джорджии предписали жителям эвакуироваться.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию из большинства прибрежных округов из-за надвигающегося урагана «Дориан». Приказы об обязательной эвакуации выпустили девять округов Флориды: Сент-Джонс, Индиан-Ривер, Дьювал, Волуси, Сент-Луси, Бревард, Палм-Бич, Нассау и Мартин. Еще в семи округах штата проводится добровольная эвакуация. Для содействия эвакуации губернатор приказал временно отменить платный проезд на некоторых автодорогах штата, в том числе и на крупной транспортной артерии Turnpike, передает РИА Новости.

Ранее губернаторы Южной Каролины и Джорджии тоже предписали жителям эвакуироваться. Мера касается почти 1,4 миллиона человек. Накануне «Дориан» достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС. «Дориан» — четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только «Барри» привел к жертвам — погиб один человек.

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