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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Мошенники приватизировали и несколько раз продали квартиру пенсионерки

В Перми прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы лиц, похитившей квартиру у муниципалитета. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Предполагаемые аферисты — двое мужчин и одна женщина — обманом приватизировали квартиру, где жила пожилая женщина. Для этого они изготовили поддельный паспорт и, представив соучастницу преступления хозяйкой жилья, оформили необходимые документы о праве собственности.

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Впоследствии обвиняемые неоднократно перепродали украденную недвижимость, также использовав при заключении сделок фальшивые документы.

В результате преступных действий граждан ущерб был причинен администрации города. Его сумма оценивается в три миллиона рублей. Участникам группы предъявлено обвинение в мошенничестве (статья 159 Уголовного кодекса РФ). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество подсудимых наложен арест.

Ранее, в июле, было раскрыто мошенничество с квартирой незрячих пенсионеров в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Права собственности на жилье их лишил аферист, пообещавший отремонтировать квартиру за свой счет.

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