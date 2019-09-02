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11:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Пилот-стажер в Австралии успешно посадил самолет, когда инструктор потерял сознание

В Австралии пилот-курсант во время лётного урока совершил успешную посадку на легкомоторном самолете после того, как его инструктор потерял сознание за штурвалом.

Источник: GETTY IMAGES

Инцидент произошел в субботу, 31 августа. Макс Сильвестр позвонил в авиадиспетчерскую службу примерно через час после начала полета, когда его инструктор упал в обморок.

Во время звонка, запись которого позже обнародовали, Сильвестр описал состояние своего инструктора,

«Он начал падать мне на плечо, я пытался его удержать, но он продолжал падать», — рассказал он.

После этого операторы в аэропорту австралийского города Перт дали Сильвестру инструкции, как посадить самолет на землю.

На вопрос, умеет ли он управлять самолетом (он летел на американском самолете Cessna), Сильвестр ответил, что это его первый урок.
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До этого полета у него было два лётных урока, но непосредственно в кабине самолета он оказался впервые и никогда прежде не пробовал совершить посадку.

Пролетев около часа в районе аэропорта в Перте и отработав заходы на посадку, Сильвестр благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе, где его ждали спасатели и семья. Студента похвалили за то, что он быстро отреагировал на произошедшее и не потерял самообладание.

«У самолета нет никаких повреждений. По факту это была идеальная посадка», — сказал владелец летной школы Чак Макэлви.

Инструктор был доставлен в больницу в стабильном состоянии.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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