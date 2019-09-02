11:33 (мск), источник: BBC News Русская служба
Пилот-стажер в Австралии успешно посадил самолет, когда инструктор потерял сознание
В Австралии
Инцидент произошел в субботу, 31 августа. Макс Сильвестр позвонил в авиадиспетчерскую службу примерно через час после начала полета, когда его инструктор упал в обморок.
Во время звонка, запись которого позже обнародовали, Сильвестр описал состояние своего инструктора,
«Он начал падать мне на плечо, я пытался его удержать, но он продолжал падать», — рассказал он.
После этого операторы в аэропорту австралийского города Перт дали Сильвестру инструкции, как посадить самолет на землю.
До этого полета у него было два лётных урока, но непосредственно в кабине самолета он оказался впервые и никогда прежде не пробовал совершить посадку.
Пролетев около часа в районе аэропорта в Перте и отработав заходы на посадку, Сильвестр благополучно приземлился на
«У самолета нет никаких повреждений. По факту это была идеальная посадка», — сказал владелец летной школы Чак Макэлви.
Инструктор был доставлен в больницу в стабильном состоянии.