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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Суд отказался лишить семью москвичей родительских прав за участие в акции 3 августа

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Никулинский суд Москвы отклонил иск прокурора о лишении родительских прав Петра и Елену Хомских, которые 3 августа, в день несогласованной акции оппозиции ходили по Бульварному кольцу с малолетними детьми в колясках. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Однако судья Юлия Голянина вынесла родителям предупреждение об их отношении к детям. Петр Хомский заявил, что ему непонятно это решение и он его обжалует.

Ранее о решении суда сообщили глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на правозащитную группу «Апология протеста» и журналист «Эха Москвы» Александр Плющев со ссылкой на Петра Хомского.

Иск о лишении супругов родительских прав подала Никулинский районный прокурор Яна Старовойтова. Хомские с дочками, которым три месяца и три года, попали в кадр сюжетов федеральных телеканалов, рассказывал ранее глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов. По его словам, прокурор считает, что они взяли детей на несогласованную акцию, чтобы их самих не задержали.

В комментариях провластных телеканалов кадры с Петром и Еленой говорилось, что они «прикрываются своими детьми».

Петр Хомский сообщил «Эху Москвы», что узнал, что его хотят лишить детей от адвоката. Его и жену в прокуратуру на беседу не вызывали. Вскоре после акции он увидел в соцсетях видеозаписи, на которые попал с женой и с детьми, и отметил, как он считает, скоординированную атаку троллей, которые требовали лишить родительских прав таких родителей.

По словам Хомского, ранее он с женой участвовал в акциях оппозиции, но в последний раз его задерживали после флешмоба с зонтиками в поддержку телеканала «Дождь». На акцию 3 августа он пошел осознанно, но как на прогулку, а не на политическое мероприятие с плакатами и лозунгами. Детей, по его словам, им было не на кого оставить. Они гуляли по бульварам, останавливались только на детских площадках, чтобы поиграть, лозунги не выкрикивали и плакатов не несли.

Хомский высказал мнение, что иск против них — показательный и его цель запугать других сторонников оппозиции.

Об иске к чете Хомских стало известно 26 августа.

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Дело Проказовых

2 августа на беседу вызвали еще одну супружескую пару — Ольгу и Дмитрия Проказовых. Иск о лишении их родительских прав был подан в Перовский суд Москвы. В прокуратуре заявили, что они взяли годовалого сына на несогласованную акцию 27 июля и там передали протестующему, Сергею Фомину, чтобы тот мог выйти из полицейского оцепления и его не задержали. Прокуроры считают, что Проказовы подвергли опасности здоровье и жизнь заведомо беспомощного ребенка и допустили его эксплуатацию в ущерб его интересам.

Проказовы затем рассказали, что участвовать в акции с ребенком они не планировали, а просто гуляли в центре Москвы. По их словам, Фомин — двоюродный брат Ольги, они в какой-то момент попросили его понести мальчика. Фомин писал в соцсетях, что в районе старого Арбата Проказовы вывели его из шествия, надев на него «кенгурятник» с ребенком, так как начали за него беспокоиться. У Проказовых и Фомина после акции прошли обыски.

Сейчас Фомин арестован по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля, он вину не признает и не считает, что в этот день в городе были беспорядки.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На каждой из них были задержаны более 1000 человек, многих из них привлекли к административной ответственности.

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