14:46 (мск), источник: Интерфакс
Путин посетил пострадавший от наводнения Тулун и обещал приехать еще
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин вновь приехал в пострадавший летом от паводка город Тулун Иркутской области.
В ходе визита он посетил две городские школы, которые восстановили после паводка, и поздравил школьников с началом нового учебного года.
Во время общения с местными жителями у городской администрации в понедельник тулунчане, помимо проблем, которые они высказывали, приглашали главу государства в гости. Путин пообещал приехать еще раз.
Как сообщил журналистам
Он также рассказал, что Фонд содействия реформированию ЖКХ направит около 1 млрд рублей на решение точечных вопросов с жильем в пострадавшей от наводнения Иркутской области. Мутко добавил, что, в частности, в Тулуне есть множество домов, которые не подлежат восстановлению.
Первое масштабное наводнение, вызванное сильными дождями, началось в Иркутской области 25 июня: вышли из берегов левые притоки реки Ангары. Было подтоплено 109 населенных пунктов в восьми районах региона, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. Всего в регионе в зону затопления попали 10 890 домов, в которых проживают 42 762 человека.
Второе наводнение произошло
По состоянию на 29 августа в пяти пунктах долговременного размещения (общежитиях) находилось 343 человека.
Предполагается, что режим ЧС в зоне наводнения Иркутской области будет сохранен до октября 2020 года: пока не будет полностью построено новое жилье для потерявших дома.