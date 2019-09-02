16:21 (мск), источник: Ведомости
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ помогать пострадавшим от наводнения
Он поручил Мутко обсудить этот вопрос с руководством кредитной организации.
Президент России Владимир Путин раскритиковал Сбербанк
«Мы слышали, что Сбербанк не
Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для банка с такими доходами рекордными в целом по стране это вообще несерьезный вопрос.
До совещания Путин в присутствии Мутко пообщался с жителями Тулуна, передает ТАСС. Беседа продлилась около 40 минут. За это время президент успел выслушать несколько десятков человек. Во время разговора представители Федеральной службы охраны собирали записки с просьбами, а также различные документы, которые жители подготовили для передачи главе государства.
С конца июня в Иркутской области начался паводок, который затронул десять муниципальных образований. Частично затопило 109 населенных пунктов и почти 11 000 жилых домов, в которых проживает 38 000 человек, в том числе около 8500 детей. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы. Во время наводнения погибли 25 человек.
В июле Путин посетил пострадавшие от наводнения районы в Иркутской области и пообщался с местными жителями, после чего выразил недовольство работой по ликвидации последствий паводка. Президент подчеркнул, что в регионе плохо организованы информирование граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья и инфраструктуры.
Кирилл Буланов