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17:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Коммунальщики потребовали долг умершего россиянина с его пятилетней дочери

Прокуратура Томска добилась списания долгов по ЖКХ со счета пятилетней сироты, которые достались ей в наследство от умершего отца. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в ноябре 2018 года девочка получила от отца в наследство квартиру. Мужчина вел асоциальный образ жизни и умер в 2016 году.

Девочка не вступила в права наследования, но управляющая компания потребовала от нее заплатить за долги мужчины. Опекун девочки обратился в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске коллекторы подкараулили у подъезда и обстреляли местного жителя и его дочь из пневматического пистолета. Отец и девочка обратились в больницу с травмами ног различной степени тяжести, сообщение о стрельбе подтвердили в полиции. По факту происшествия начали проверку.

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