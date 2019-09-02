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18:26 (мск), источник: Forbes

Ураган «Дориан» обойдется страховщикам в $25 млрд

Обрушившийся на Багамские острова ураган «Дориан» обойдется страховым компаниям минимум в $25 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков швейцарского финансового холдинга UBS Group AG. При этом, если «Дориан» доберется до восточного побережья Флориды в ближайшие несколько дней, он может нанести ущерб на сумму в $40 млрд, указали эксперты.

Источник: Forbes
«Дориан» уже стал самым мощным ураганом из тех, которые обрушивались на берега Атлантического океана с так называемого «урагана Дня Труда» 1935 года, пишет Bloomberg со ссылкой на американский National Weather Center.
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Если прогноз аналитиков оправдается, «Дориан» станет самой «дорогой» для страховой индустрии природной катастрофой с 2017 года. Прошлым ураганом, нанесшим застрахованному имуществу более $25 млрд ущерба, стала «Мария», указывает база данных Munich Re. После этого страховая индустрия сталкивалась с относительно небольшим количеством природных катастроф, что позволило крупнейшим мировым страховщикам накопить избыточный капитал на сумму $30 млрд, сообщает UBS. Возможные потери из-за «Дориана» ударят по этим накоплениям и заставят компании изменить цены, указывают аналитики.

По последним данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сформировавшийся в Атлантическом океане «Дориан» усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Он уже нанес значительный ущерб в северной части Багамских островов и унес жизни двух человек. В связи с приближением урагана об эвакуации населения объявили власти трех американских штатов — Джорджии, Южной Каролины, а также Флориды.

Александр Пятин

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