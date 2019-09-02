2 сентября, источник: Rambler.ru
Путин пристыдил чиновницу, назвавшую жертв наводнения «быдлом»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнения, высказался по поводу заявления начальника
15 августа в Сети появилась аудиозапись, на которой слышен голос, похожий на голос начальника
«Люди, вся эта бичевня… Вы бы видели, как они одеты!
В очередной приезд главы государства в Тулун местные жители спросили президента, как он оценивает слова местной чиновницы. Путин заявил, что о записи ничего не слышал.
Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь губернатор примет соответствующее решение.
В настоящее время губернатором Иркутской области инициирована проверка аудиозаписи, в ходе которой будет дана оценка ее подлинности.