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2 сентября, источник: Rambler.ru

Путин пристыдил чиновницу, назвавшую жертв наводнения «быдлом»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнения, высказался по поводу заявления начальника пресс-службы иркутского губернатора Ирины Алашкевич, которая назвала людей, обратившихся за компенсацией «бичевней и быдлом». По словам главы государства, подобные высказывания характеризуют чиновницу как непорядочного человека, сообщает сайт irk.ru

Источник: AP 2019

15 августа в Сети появилась аудиозапись, на которой слышен голос, похожий на голос начальника пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич. Женщина комментирует приезд президента в пострадавший от наводнения Тулун и резко отзывается о местных жителях, большинство из которых, по ее мнению не достойны компенсации.

«Люди, вся эта бичевня… Вы бы видели, как они одеты! Черт-те как! Два класса образования!» — говорится на записи.

В очередной приезд главы государства в Тулун местные жители спросили президента, как он оценивает слова местной чиновницы. Путин заявил, что о записи ничего не слышал.

Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает. Надеюсь губернатор примет соответствующее решение.
Владимир Путин

В настоящее время губернатором Иркутской области инициирована проверка аудиозаписи, в ходе которой будет дана оценка ее подлинности.

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