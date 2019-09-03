05:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Михаилу Абызову нашли свидетеля на Украине
Арестована руководитель кипрского офшора, через который
Инну Пикалову задержали в Воронежской области, в которую она
Пикаловой, доставленной в Москву, следователь Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
В последнее время Пикалова возглавляла бухгалтерию филиала «Новопсковский» одного из крупнейших сельхозпредприятий Украины «Нибулон». Это СП Украины, Венгрии и Великобритании поставляет продукты в страны Евросоюза.
Однако Следственный комитет, по данным «Ъ», интересуют события 2012−2013 годов, когда Пикалова выступала номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited.
В СКР полагают, что этот офшор находился под контролем Михаила Абызова и использовался им для сделок, которые, по версии следствия, являлись криминальными. В 2013 году находившиеся под контролем Абызова компании СИБЭКО и РЭС приобрели акции четырех фирм, стоимость которых была сильно завышена, по версии следствия, перечислив Blacksiris 4 млрд руб. Этими деньгами, полагает следствие, участники хищений воспользовались по своему усмотрению.
Пикалову Басманный суд арестовал до 1 ноября. Адвокаты Михаила Абызова, сообщив, что знают об аресте только из сообщений СМИ, от дальнейших комментариев воздержались.
Николай Сергеев