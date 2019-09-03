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05:07 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Михаилу Абызову нашли свидетеля на Украине

Арестована руководитель кипрского офшора, через который экс-министр проводил сделки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Инну Пикалову задержали в Воронежской области, в которую она зачем-то приехала из Луганской народной республики. Госпожа Пикалова утверждает, что приехала добровольно, но защитники, участвующие в громком деле, полагают, что к ее внезапному визиту могли быть причастны спецслужбы России и ЛНР.

Пикаловой, доставленной в Москву, следователь Следственного комитета России (СКР) предъявил обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Свою вину Пикалова частично признала, сообщив, что «она являлась игрушкой в чужих руках».
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В последнее время Пикалова возглавляла бухгалтерию филиала «Новопсковский» одного из крупнейших сельхозпредприятий Украины «Нибулон». Это СП Украины, Венгрии и Великобритании поставляет продукты в страны Евросоюза.

Однако Следственный комитет, по данным «Ъ», интересуют события 2012−2013 годов, когда Пикалова выступала номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited.

В СКР полагают, что этот офшор находился под контролем Михаила Абызова и использовался им для сделок, которые, по версии следствия, являлись криминальными. В 2013 году находившиеся под контролем Абызова компании СИБЭКО и РЭС приобрели акции четырех фирм, стоимость которых была сильно завышена, по версии следствия, перечислив Blacksiris 4 млрд руб. Этими деньгами, полагает следствие, участники хищений воспользовались по своему усмотрению.

Пикалову Басманный суд арестовал до 1 ноября. Адвокаты Михаила Абызова, сообщив, что знают об аресте только из сообщений СМИ, от дальнейших комментариев воздержались.

Николай Сергеев

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