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07:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек

В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса.

Источник: AFP 2019

По словам Минниса, жертвами стали жители островов Абако на севере региона. Он рассказал, что береговой охране удалось спасти на Абако несколько тяжело раненых людей, их доставили в больницу. Премьер-министр назвал происходящее исторической трагедией.

В Национальном центре по слежению за ураганами США сообщили, что сила ветра в эпицентре урагана составляет около 230 километров в час. Жителей остров призывают не покидать убежища до тех пор, пока ураган не прекратится. В центре добавили, что во вторник, 3 сентября, «Дориан» обрушится на побережье штата Флорида.

Урагана, сравнимого по силе с «Дорианом», не случалось на островах с 1992 года.

Предполагаемый ущерб от стихии может составить от 25 до 40 миллиардов долларов. В преддверии урагана власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

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