Блогера Синицу приговорили к пяти годам за угрозы в интернете детям сотрудников МВД

«Суд постановил признать Синицу виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима» — огласила судья.
Ранее гособвинение в ходе прений сторон попросило признать Синицу виновным и назначить шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый свою вину отрицает.
Как следует из обвинительного заключения, Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов. По данным следствия, 31 июля Синица под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. В обвинительном заключении говорится, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.
Дело в отношении Синицы было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы.