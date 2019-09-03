Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это все так странно»Что чувствуют люди, встретившие своих двойников в реальной жизни
Фоторепортажи
16Работы по разрезанию A321 на части
30Как прошел фестиваль Burning Man в Неваде
10:30 (мск), источник: ТАСС

Блогера Синицу приговорили к пяти годам за угрозы в интернете детям сотрудников МВД

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил признать Синицу виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима» — огласила судья.

Ранее гособвинение в ходе прений сторон попросило признать Синицу виновным и назначить шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый свою вину отрицает.

Читайте также
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам

Как следует из обвинительного заключения, Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов. По данным следствия, 31 июля Синица под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. В обвинительном заключении говорится, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.

Дело в отношении Синицы было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), максимальное наказание по которой — до шести лет лишения свободы.

 Реальные размеры России оказываются куда более скромными, чем мы привыкли думать
Ее дочь растет без нее, пока не умирает на руках все такой же молодой родительницы
Парламент Украины отменил депутатскую неприкосновенность
Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против Порье
Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы
Игорь Николаев раскрыл смысл песни «3 сентября»
Посольство РФ ответило на слова Джонсона о Второй мировой войне
Конгрессмены расследуют связь Трампа с порнозвездой и моделью
Здоровье
Как активизировать мозг: 5 простейших советов Уже третье сентября, а вы еще не в форме?!
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Новое поколение маршруток: такого ещё никто не делал (фото) На выставке Comtrans'2019 Горьковский автозавод впервые показал новую модель микроавтобуса — новое поколение газовских маршруток отвечает требованиям программы «Доступная среда»
Кино
Шарлиз Терон сделала необычную стрижку для съемок в «Форсаже 9» Актриса показала, как в новом фильме будет выглядеть ее героиня Сайфер
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями У пары уже подрастает дочь Милана
Леди
Где живет и чем занимается 46-летняя Лика Стар 3 сентября исполняется 46 лет Лике Стар. В 90-е она была одной из самых популярных артисток на русской эстраде
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь