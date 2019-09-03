15:29 (мск), источник: ТАСС
Штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.
«3 сентября при выполнении планового
Ранее о том, что штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона. «Полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна», — сказал собеседник агентства.
Самолет Су-25УБ —