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15:29 (мск), источник: ТАСС

Штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Штурмовик Су-25УБ потерпел крушение в Ставрополье. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

«3 сентября при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ставропольском крае потерпел аварию самолет Су-25УБ. В настоящее время специалисты поисково-спасательной службы осуществляют поиск двух летчиков. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее о том, что штурмовик Су-25УБ ВКС РФ потерпел аварию на Северном Кавказе сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона. «Полеты проводились с аэродрома Буденновск. На поиски двух катапультировавшихся пилотов вылетел вертолет, их судьба пока неизвестна», — сказал собеседник агентства.

Самолет Су-25УБ — учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 таких машин. Состав вооружения аналогичен штурмовику Су-25. Навигационно-пилотажное, прицельное оборудование и система управления оружием Су-25УБ обеспечивают возможность его применения в учебных и боевых целях.

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