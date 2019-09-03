Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР

Как отмечает агентство, по неподтвержденным данным, Цемах может находиться в списке заключенных для обмена между Россией и Украиной.
«Нидерландская прокуратура хотела бы, чтобы господин Цемах оставался на Украине и был доступен для следствия, чтобы мы могли бы задать ему дополнительные вопросы», — отметила пресс-секретарь следственной группы Брехтье ван де Мосдейк. По ее словам, если Владимира Цемаха обменяют, сложно сказать, смогут ли с ним поговорить на территории России.
Украинские спецслужбы задержали бывшего командира ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года, о чем стало известно только в июле. Суд арестовал его на два месяца по подозрению в причастности к крушению MH17.
Напомним, 17 июля 2014 года самолет рейса МН17 потерпел крушение над территорией Донбасса, он следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер был сбит ракетой комплекса «Бук». На борту малайзийского Boeing 777−200 находились 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа опубликовала доклад, в котором назывались имена четырех подозреваемых в причастности к запуску ракеты комплекса «Бук», которой был сбит самолет. Среди них три россиянина — бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Российские власти причастность к трагедии отрицают.
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