На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

Информацию о подготовке массового убийства, которое планировали совершить двое подростков, подтвердили источники в правоохранительных органах. По их данным, 16-летние подростки планировали организовать бойню либо в школе № 1, либо в Баранчинском электромеханическом техникуме по сценарию теракта, совершенного 20 апреля 1999 года в американской школе «Колумбайн» и унесшего жизни 13 человек. В школе № 1 отказались давать комментарии, в техникуме не отвечали на звонки.
По данным источников «Ъ», ситуацию обсуждали на совещании директоров школ Кушвы и решили установить турникеты в учебных заведениях в качестве предупредительных мер.
По данным издания Znak.com, возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Источники издания сообщили, что молодые люди из неблагополучных семей познакомились в соцсетях и состояли в группах, посвященных бойне в «Колумбайне». Массовое убийство и взрывы подростки планировали устроить 2 сентября — «закрыть всех учащихся, расстрелять и взорвать». Однако силовые структуры оперативно среагировали и предотвратили теракт.
В УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев. В региональном СУ СКР не отвечали на звонки. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что «ему пока ничего не известно о ситуации».
Дарья Соколова, Екатеринбург