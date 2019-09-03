Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15-я годовщина штурма школы в Беслане: рассказ заложницыСтрашные события, рассказанные от первого лица
Фоторепортажи
30Как прошел фестиваль Burning Man в Неваде
10Как горела Останкинская телебашня
19:00 (мск), источник: Коммерсантъ

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе № 1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме. Молодые люди познакомились в социальных сетях и состояли в группах, посвященных теракту в американской школе «Колумбайн». По данным местных СМИ, уже возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). В региональных управлениях СКР и ФСБ ситуацию не прокомментировали.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Информацию о подготовке массового убийства, которое планировали совершить двое подростков, подтвердили источники в правоохранительных органах. По их данным, 16-летние подростки планировали организовать бойню либо в школе № 1, либо в Баранчинском электромеханическом техникуме по сценарию теракта, совершенного 20 апреля 1999 года в американской школе «Колумбайн» и унесшего жизни 13 человек. В школе № 1 отказались давать комментарии, в техникуме не отвечали на звонки.

По данным источников «Ъ», ситуацию обсуждали на совещании директоров школ Кушвы и решили установить турникеты в учебных заведениях в качестве предупредительных мер.
Статья
«Эпидемия» школьной агрессии

По данным издания Znak.com, возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Источники издания сообщили, что молодые люди из неблагополучных семей познакомились в соцсетях и состояли в группах, посвященных бойне в «Колумбайне». Массовое убийство и взрывы подростки планировали устроить 2 сентября — «закрыть всех учащихся, расстрелять и взорвать». Однако силовые структуры оперативно среагировали и предотвратили теракт.

В УФСБ по Свердловской области воздержались от комментариев. В региональном СУ СКР не отвечали на звонки. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что «ему пока ничего не известно о ситуации».

Дарья Соколова, Екатеринбург

Читайте также
 Регионы игнорируют указы Путина. Что дальше?
Брошены и забыты. Трагедия Беслана через 15 лет
Следствие по MH17 хочет допросить задержанного командира ПВО ДНР
Стала известна новая должность Поклонской
Журналистам запретили публиковать шутки с шоу Маслякова
Чиновники потратили миллиарды на сомнительные госзакупки
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Боец MMA пригрозил задушить Макрона и оскорбил его жену
Штурмовик Су-25УБ разбился на Северном Кавказе
Здоровье
Анализы, на которые не стоит тратить деньги Объясняет терапевт Ирина Уфимцева.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Lada 4x4 получит новый салон (фото) В распоряжении издания «Лада.Онлайн» оказались фотографии обновленного интерьера внедорожника «Лада»
Кино
9-летнюю дочь Тутты Ларсен признали лучшей юной ведущей страны Марфа Колоскова известна по утреннему шоу «Завтрак на ура!», которое выходит на телеканале «Карусель»
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями У пары уже подрастает дочь Милана
Леди
Где живет и чем занимается 46-летняя Лика Стар 3 сентября исполняется 46 лет Лике Стар. В 90-е она была одной из самых популярных артисток на русской эстраде
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь