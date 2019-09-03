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19:48 (мск), источник: РИА Новости

В Турции в бассейне утонула несовершеннолетняя россиянка

АНКАРА, 3 сен — РИА Новости. Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне турецкой Аланьи, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.

Источник: AP 2019

Она уточнила, что несчастный случай произошел в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.

Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось. Генконсульство в Анталье в контакте с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента.
Ирина Касимова
пресс-атташе российского посольства в Анкаре

Дипломаты направили властям провинции Анталья официальный запрос с требованием тщательно расследовать случаи гибели российских туристов и привлечь к ответственности виновных.

В турецкой больнице 28 августа умерла 12-летняя девочка, с которой за десять дней до этого произошел несчастный случай в бассейне отеля. Руку ребенка засосало в трубу, на помощь нырнул папа девочки. Даже после того, как насос остановили, вытащить руку удалось только вместе с обшивкой. Девочку госпитализировали, в Турцию также прилетели врачи из Петербурга на помощь коллегам. Спасти ребенка не удалось.

В московском НИИ имени Склифосовского 2 сентября скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в турецком аквапарке. Девушка плавала в бассейне с маской и внезапно стала захлебываться. До того, как оказаться на суше, она успела наглотаться воды. На протяжении восьми дней россиянка находилась в турецкой больнице, а 30 августа ее перевезли в Москву. В этом случае врачи также оказались бессильны.

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