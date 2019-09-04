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04:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Туристка в Израиле заплатила за шаурму почти три тысячи долларов

Женщина заплатила 10,1 тысячу шекелей (2,8 тысячи долларов) за шаурму в Израиле. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Источник: Агентство «Москва»

По информации издания, туристка расплатилась в закусочной банковской картой, и только после этого заметила списанную сумму. В самом заведении заявили, что транзакция была ошибкой.

Один из бывших работников подобного кафе рассказал, что подобные ситуации являются частью схемы по обману туристов.

«У них нет меню. Они просят 80 шекелей за тарелку шаурмы и взимают их в евро или долларах», — поделился он. По словам собеседника, покупатели далеко не всегда обращаются в полицию, если замечают обман.

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