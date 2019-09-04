04:59 (мск), источник: Lenta.Ru
Туристка в Израиле заплатила за шаурму почти три тысячи долларов
Женщина заплатила 10,1 тысячу шекелей (2,8 тысячи долларов) за шаурму в Израиле. Об этом сообщает издание Times of Israel.
По информации издания, туристка расплатилась в закусочной банковской картой, и только после этого заметила списанную сумму. В самом заведении заявили, что транзакция была ошибкой.
«У них нет меню. Они просят 80 шекелей за тарелку шаурмы и взимают их в евро или долларах», — поделился он. По словам собеседника, покупатели далеко не всегда обращаются в полицию, если замечают обман.