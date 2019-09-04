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06:36 (мск), источник: Аргументы и факты

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

Напомним, ураган обрушился на побережье острова Абако в северной части Багам в минувшее воскресенье.

Источник: AFP 2019

Премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис сообщил, что по меньшей мере семь человек стали жертвами урагана «Дориан», передает ТАСС.

По словам Минниса, число жертв может возрасти.

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Отмечается, что в настоящее время остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%.

Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сейчас ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и движется в северо-западном направлении. Скорость ветра в пределах урагана достигает 48,6 м/сек.

Напомним, ураган обрушился на побережье острова Абако в северной части Багам в минувшее воскресенье, 1 сентября. Ранее сообщалось, что жертвой стихии стал семилетний мальчик.

Кроме того, из-за урагана повреждено 13 тысяч домов.

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