06:36 (мск), источник: Аргументы и факты
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
Напомним, ураган обрушился на побережье острова Абако в северной части Багам в минувшее воскресенье.
По словам Минниса, число жертв может возрасти.
Отмечается, что в настоящее время остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%.
Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, сейчас ураган находится в 180 км к востоку от побережья Флориды и движется в
Напомним, ураган обрушился на побережье острова Абако в северной части Багам в минувшее воскресенье, 1 сентября. Ранее сообщалось, что жертвой стихии стал семилетний мальчик.
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