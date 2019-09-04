13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Последствия урагана «Дориан» показали на фото
Число жертв возросло до семи.
Багамские Острова пытаются прийти в себя после урагана «Дориан» пятой категории.
Больше всего пострадали острова Барбадос,
Ураган, зародившийся в середине августа, достиг Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 55 метров в секунду, за сутки выпадало около 60 см осадков. 3 сентября ураган ослабел с пятой до второй категории.
Ожидается, что в четверг «Дориан» приблизится к побережью Северной Каролины в США и принесет сильный дождь и наводнение на большей части побережья.