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 «Америка»: Трагедия в Калифорнии, ураган во Флориде и Пенс в Польше Ураган «Дориан» обрушился на Багамы, став самым сильным в истории региона. На очереди — материковые штаты
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13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Последствия урагана «Дориан» показали на фото

Число жертв возросло до семи.

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Багамские Острова пытаются прийти в себя после урагана «Дориан» пятой категории.

Больше всего пострадали острова Барбадос, Сент-Люсия, Сент-Томас, Абако и Большой Багама, сообщают информагентства. Погибли семь человек, разрушены или повреждены 13 тысяч домов, затоплены города и поселки, уничтожены дороги.

Ураган, зародившийся в середине августа, достиг Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 55 метров в секунду, за сутки выпадало около 60 см осадков. 3 сентября ураган ослабел с пятой до второй категории.

Ожидается, что в четверг «Дориан» приблизится к побережью Северной Каролины в США и принесет сильный дождь и наводнение на большей части побережья.

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