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19:28 (мск), источник: РИА Новости

Российские туристы скрутили уличного вора в итальянской Болонье

РИМ, 4 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи, сообщили РИА Новости в полицейском управлении итальянского города.

Источник: РИА Новости
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Во вторник две пары россиян отдыхали на площади близ средневековых башен, являющихся символом Болоньи, когда один из мужчин заметил пропажу рюкзака у своей подруги. В этот момент он увидел мужчину, который пытался скрыться с добычей и бросился ему вдогонку.

Вместе с товарищем они обездвижили вора, который безуспешно попытался от них отбиться. После этого россияне вызвали полицию, которая прибыла на место и арестовала преступника. Им оказался мигрант из Алжира, ранее привлекавшийся к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия.

«Наш патруль приехал спустя несколько минут. В ходе схватки задержавшие преступника мужчины не пострадали», — сказал представитель полиции.

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