09:27 (мск), источник: Коммерсантъ
Число жертв урагана Дориан возросло до 20 человек
Количество погибших от урагана Дориан на Багамских островах по официальным подсчетам увеличилось до 20 человек, сообщает газета The Washington Post.
Число жертв еще может возрасти, сказал изданию министр здравоохранения страны Дуэйн Сэндс. Сейчас в пострадавших районах идут поисковые операции.
По словам
Напомним, тропический шторм Дориан сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня он увеличился до урагана. 1 сентября Дориан достиг Багамских островов. По подсчетам швейцарского финансового холдинга UBS Group, стихийное бедствие может обойтисьстраховым компаниям в $25 млрд.