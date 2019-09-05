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09:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Число жертв урагана Дориан возросло до 20 человек

Количество погибших от урагана Дориан на Багамских островах по официальным подсчетам увеличилось до 20 человек, сообщает газета The Washington Post.

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фотографий
10
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Число жертв еще может возрасти, сказал изданию министр здравоохранения страны Дуэйн Сэндс. Сейчас в пострадавших районах идут поисковые операции.

По словам премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса, архипелаг переживает «один из серьезнейших национальных кризисов» в своей истории.

Напомним, тропический шторм Дориан сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня он увеличился до урагана. 1 сентября Дориан достиг Багамских островов. По подсчетам швейцарского финансового холдинга UBS Group, стихийное бедствие может обойтисьстраховым компаниям в $25 млрд.

Встреча урагана
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05:27 (мск)© Ньюстюб
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