10:05 (мск), источник: Коммерсантъ
Два самолета «Руслайна» за день совершили экстренную посадку в Воронеже
Самолет авиакомпании «Руслайн» вновь не смог выполнить рейс Воронеж—Санкт-Петербург.
После взлета у лайнера появились проблемы с системой энергоснабжения, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, передает ТАСС. На борту находился 31 пассажир.
«Самолет “Руслайна” сел благополучно в Воронеже. Это тот же рейс из Воронежа в Пулково (который не был выполнен в среду, 4 сентября.— “Ъ”)», — сообщила агентству
Накануне самолет Bombardier CRJ-100/200, выполнявший рейс Воронеж—Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета