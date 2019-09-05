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10:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Два самолета «Руслайна» за день совершили экстренную посадку в Воронеже

Самолет авиакомпании «Руслайн» вновь не смог выполнить рейс Воронеж—Санкт-Петербург.

После взлета у лайнера появились проблемы с системой энергоснабжения, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, передает ТАСС. На борту находился 31 пассажир.

«Самолет “Руслайна” сел благополучно в Воронеже. Это тот же рейс из Воронежа в Пулково (который не был выполнен в среду, 4 сентября.— “Ъ”)», — сообщила агентству пресс-секретарь аэропорта Наталья Шермина.

Накануне самолет Bombardier CRJ-100/200, выполнявший рейс Воронеж—Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за неубранного шасси. Как уточнил диспетчер воронежского аэропорта, сегодняшний и вчерашний рейсы выполнялись на разных воздушных судах.

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