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13:30 (мск), источник: Lenta.Ru

На пляж популярного курорта вынесло килограммы кокаина

Полицейские города Мельбурн в штате Флорида (США) обнаружили на пляже Парадайз Бич свертки с кокаином общей стоимостью около 400 тысяч долларов — их прибило к берегу волнами, поднявшимися из-за приближения урагана «Дориан».

Источник: Melbourne Police Department

Об этом cообщает NBC News со ссылкой на представителей полиции.

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Патрульные полицейские получили информацию о подозрительном свертке на берегу от случайного прохожего. Прибыв на место, они обнаружили «нечто похожее на упаковку с килограммом наркотика». На упаковке были буквы «DIAMANT». Внутри обнаружился кокаин.

На том же берегу другой патруль нашел сумку, в которой лежало еще 15 таких же свертков. Улики передали в службу таможенного и пограничного контроля США.

Ураган «Дориан» добрался до побережья Флориды, К этому моменту он перешел из более опасной пятой категории во вторую. До этого он бушевал на Багамских островах. Там из-за него погибли по меньшей мере 20 человек. Предполагаемый ущерб от удара стихии по островам может составить от 25 до 40 миллиардов долларов.

В преддверии урагана власти Южной Каролины, Джорджии и Флориды объявили эвакуацию более миллиона человек.

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