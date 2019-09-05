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12:27 (мск), источник: РИА Новости

Киевский апелляционный суд отменил арест «свидетеля» по делу MH17

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости. Киевский апелляционный суд отменил арест Владимира Цемаха, которого украинские СМИ называли «ценным свидетелем» по делу о крушении МН17.

«Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в зале суда немедленно», — огласил решение председательствующий по делу судья.

Суд также обязал его являться к следователю по первому требованию.

Ранее Шевченковский районный суд продлил арест Цемаху до 20 октября, его защита обжаловала такое решение. Ранее СМИ сообщили, что Россия настаивает на включении Цемаха в список заключенных для обмена.

Как сообщали родственники Цемаха, в начале июля его похитили из собственной квартиры сотрудники СБУ. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин связал это с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing в Донбассе летом 2014 года.

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