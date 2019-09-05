Киевский апелляционный суд отменил арест «свидетеля» по делу MH17

«Применить к Владимиру Цемаху меру пресечения в виде личного обязательства. Освободить Владимира Цемаха из-под стражи в зале суда немедленно», — огласил решение председательствующий по делу судья.
Суд также обязал его являться к следователю по первому требованию.
Ранее Шевченковский районный суд продлил арест Цемаху до 20 октября, его защита обжаловала такое решение. Ранее СМИ сообщили, что Россия настаивает на включении Цемаха в список заключенных для обмена.
Как сообщали родственники Цемаха, в начале июля его похитили из собственной квартиры сотрудники СБУ. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин связал это с попыткой Киева сфальсифицировать доказательства по делу о крушении Boeing в Донбассе летом 2014 года.