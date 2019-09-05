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13:41 (мск), источник: Ведомости

Топ-менеджера «дочки» «Ростеха» задержали в Италии по запросу США

Его подозревают в экономическом шпионаже.

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов был задержан в Италии по запросу США, сообщила «Фонтанка». По данным издания, его заподозрили в экономическом шпионаже во время работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Этот пост он занимал в 2009—2017 гг.

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Подтверждения со стороны итальянских правоохранительных органов и США пока нет.

Пресс-служба «Ростеха», комментируя задержание Коршунова, заявила «Ведомостям», что госкорпорация использует дипломатические каналы, чтобы разобраться в ситуации, и будет добиваться возвращения сотрудника домой. «Уверены, что он не причастен к какой-либо противоправной деятельности», — подчеркнули в «Ростехе».

Задержание Коршунова прокомментировал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Он назвал произошедшее «недобросовестной конкуренцией». Путин рассказал, что ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. Теперь, по словам президента, топ-менеджеру ОДК вменяется «кража каких-то секретов».

Да, мы заключили контракт с итальянской фирмой на консультации. Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли.
Владимир Путин
президент России

ОДК (входит в «Ростех») является крупнейшим двигателестроительным холдингом. Ее предприятия специализируются на разработке и производстве силовых установок для авиационной, космической и морской техники. Помимо этого предприятия корпорации задействованы в производстве продукции для нефтегазовой промышленности (перекачивающие агрегаты) и энергетики (турбины).

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