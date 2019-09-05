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16:47 (мск), источник: Ведомости

В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Как сообщил «Ведомостям» военно-дипломатический источник, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб») в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных сил России.

Как сообщил «Ведомостям» военно-дипломатический источник, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб») в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных сил России.

По предварительным данным, группа из восьми человек, не пересекая линию конфликта, двигалась в опорный пункт. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.

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Об инциденте с российскими спецназовцами первым сообщило арабское издание Al-Masdar. По его данным, операцию в провинции Идлиб осуществили сирийские боевики из организации «Национальный фронт освобождения».

«Ведомости» направили запрос в Минобороны России, но пока не получили ответ. Позже ведомство опровергло гибель военных.

Идлиб является одной из самых проблемных зон в Сирии: там сосредоточено наибольшее количество радикальных исламистов (их число, по разным оценкам, может достигать 35 000 человек) и расположены десятки объектов, содержащих химические вещества. По оценке президента России Владимира Путина, до 90% идлибской зоны деэскалации контролируется террористами и «российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира». Сирийские войска недавно взяли город Хан-Шейхун, выбив оттуда радикальных исламистов, однако после стычек с турецкими войсками и последовавшим обстрелом истребителем ВВС Сирии турецкой автоколонны была достигнута договоренность о моратории на продвижение сирийских войск вглубь Идлиба.

По данным комитета по обороне Совета Федерации на сентябрь 2018 г., безвозвратные потери России в Сирии с момента начала операции осенью 2015 г. составили 112 человек. Почти половина приходится на катастрофу транспортника Ан-26 (39 человек) и сбитый сирийскими ПВО Ил-20 (20 человек).

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