16:47 (мск), источник: Ведомости
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
Как сообщил «Ведомостям»
Как сообщил «Ведомостям»
По предварительным данным, группа из восьми человек, не пересекая линию конфликта, двигалась в опорный пункт. Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Об инциденте с российскими спецназовцами первым сообщило арабское издание
«Ведомости» направили запрос в Минобороны России, но пока не получили ответ. Позже ведомство опровергло гибель военных.
Идлиб является одной из самых проблемных зон в Сирии: там сосредоточено наибольшее количество радикальных исламистов (их число, по разным оценкам, может достигать 35 000 человек) и расположены десятки объектов, содержащих химические вещества. По оценке президента России Владимира Путина, до 90% идлибской зоны деэскалации контролируется террористами и «российские военные фиксируют переброску боевиков оттуда в другие регионы мира». Сирийские войска недавно взяли город
По данным комитета по обороне Совета Федерации на сентябрь 2018 г., безвозвратные потери России в Сирии с момента начала операции осенью 2015 г. составили 112 человек. Почти половина приходится на катастрофу транспортника Ан-26 (39 человек) и сбитый сирийскими ПВО Ил-20 (20 человек).