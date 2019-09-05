17:40 (мск), источник: РИА Новости
Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Идлибе
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минобороны РФ опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.
Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще двое офицеров были ранены.
«Никаких “российских наблюдательных постов” в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности. Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», — говорится в сообщении.