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17:40 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Идлибе

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Минобороны РФ опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще двое офицеров были ранены.

«Никаких “российских наблюдательных постов” в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ, о якобы гибели военнослужащих ВС РФ не соответствует действительности. Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», — говорится в сообщении.

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