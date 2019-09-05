Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Случайная пуляПочему так и не раскрыта тайна гибели Чапаева?
Фоторепортажи
11Мы его теряем: как потепление меняет жизнь людей на Шпицбергене
12Снимки наложницы короля Таиланда
19:44 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны не подтвердило гибель российских военных в Идлибе

Минобороны России опровергло сообщение о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, информирует РИА «Новости».

Министерство отметило, что российских наблюдательных постов в данном районе нет и не существует. Речь идет о населенном пункте Джурин в зоне деэскалации Идлиб.

До этого в СМИ сообщили, что трое российских военных якобы погибли в этой провинции по дороге к наблюдательному посту в районе населенного пункта Джурин. Однако информация, распространенная одним из российских изданий, о якобы гибели военнослужащих действительности не соответствует.

Ранее Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии.

 В турецкой клинике у россиянки изъяли женские органы
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Правительство одобрило законопроект о негосударственных пенсиях
Ивлеева вышла замуж за Элджея и взяла его фамилию
В ТЦ Владикавказа распродажа закончилась давкой и драками
В Госдуме объяснили появление банд подростков АУЕ
В соцсетях шутят над платьем Иванки Трамп (фото)
Немецкая автомобильная марка вскоре покинет Россию
Американец показал изнанку гламурных фотосессий
Здоровье
Девочка появилась на свет спустя 117 дней после смерти матери Жительница Чехии перенесла тяжелый инсульт.
WOWSale
Портативный туалет и еще 13 вещей, которые скрасят время в пробке Подборка, которую вы ждали
Авто
Немецкая автомобильная марка вскоре покинет Россию Компания Smart в рамках новой стратегии, связанной с полным отказом от двигателей внутреннего сгорания, не планирует поставлять свои новые автомобили на наш рынок, выяснил Авто Mail.ru
Кино
Звезда сериала «СашаТаня» показала, как «потолстела» для съемок Валентина Рубцова опубликовала архивные фото с площадки, на которых ее с трудом можно узнать
Недвижимость
Назад в 90-е. В Россию возвращаются киоски
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Крупные банки начали массово снижать ставки ипотеки
Дети
4-летняя принцесса Шарлотта впервые пошла в школу Девочку и ее брата Джорджа на занятия проводили родители (фото)
Леди
Молодая возлюбленная Петросяна примерила «цветочное» платье-кимоно Татьяна Брухунова прогулялась по набережной Сочи.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь