19:44 (мск), источник: Газета.Ру
Минобороны не подтвердило гибель российских военных в Идлибе
Минобороны России опровергло сообщение о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, информирует РИА «Новости».
Министерство отметило, что российских наблюдательных постов в данном районе нет и не существует. Речь идет о населенном пункте Джурин в зоне деэскалации Идлиб.
До этого в СМИ сообщили, что трое российских военных якобы погибли в этой провинции по дороге к наблюдательному посту в районе населенного пункта Джурин. Однако информация, распространенная одним из российских изданий, о якобы гибели военнослужащих действительности не соответствует.
Ранее Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии.