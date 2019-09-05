В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

«Это либо граждане старше 50 лет, либо, извините, мужики в среднем возрастном диапазоне. Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: “Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты”. Хотел полторы тысячи — потерял двести», — рассказал Сычев.
По его словам, за последние полтора года изменилась возрастная структура граждан, которые становятся основной целью мошенников — сейчас это экономически активное население, тогда как ранее были совсем пожилые люди.
«Это возрастная категория от 32 до 48 лет. Количество атакуемых таким образом граждан стало гораздо больше — порядка 60%», — уточнил Сычев.
«Обзвонщики сидят на проценте, поэтому для них важно, чтобы сумма выведенных денег была большая. Догадайтесь, у какого населения сумма на счете в моменте может оказаться большой? Только у экономически активного», — отметил представитель ЦБ.
Пожилые люди обычно хранят средства на депозитах, оставляя на карте небольшую сумму, которая мошенникам неинтересна, пояснил он.
При этом 65% жертв социальной инженерии — это женщины экономически активного возраста.
«Почему? Да потому что они в этот момент (когда звонят мошенники — прим. ТАСС) больше заняты делами. Это женщины, у которых дети, причем, как правило, малолетние. Причем женщины активные, у них еще голова болит про работу. Либо замужние — у них еще голова про дом болит. Либо это незамужние, значит, проблемы собственно личного порядка», — рассказал Сычев.