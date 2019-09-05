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5 сентября, источник: ТАСС

В ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических лотерей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Мужчины среднего возраста с опытом работы в силовых структурах чаще всего становятся жертвами мошеннических лотерей, в которых нужно предоставлять данные своей банковской карты. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев на конференции по информационной безопасности финансовой сферы.

«Это либо граждане старше 50 лет, либо, извините, мужики в среднем возрастном диапазоне. Эта разводка очень простая: поучаствуй в лотерее — получишь приз. Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных. Иногда доходит до смешного, когда человек, уважаемый полковник, говорит: “Да я же знаю, черт меня дернул за полторы тысячи отдать все данные своей карты”. Хотел полторы тысячи — потерял двести», — рассказал Сычев.

По его словам, за последние полтора года изменилась возрастная структура граждан, которые становятся основной целью мошенников — сейчас это экономически активное население, тогда как ранее были совсем пожилые люди.
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«Это возрастная категория от 32 до 48 лет. Количество атакуемых таким образом граждан стало гораздо больше — порядка 60%», — уточнил Сычев.

«Обзвонщики сидят на проценте, поэтому для них важно, чтобы сумма выведенных денег была большая. Догадайтесь, у какого населения сумма на счете в моменте может оказаться большой? Только у экономически активного», — отметил представитель ЦБ.

Пожилые люди обычно хранят средства на депозитах, оставляя на карте небольшую сумму, которая мошенникам неинтересна, пояснил он.

При этом 65% жертв социальной инженерии — это женщины экономически активного возраста.

«Почему? Да потому что они в этот момент (когда звонят мошенники — прим. ТАСС) больше заняты делами. Это женщины, у которых дети, причем, как правило, малолетние. Причем женщины активные, у них еще голова болит про работу. Либо замужние — у них еще голова про дом болит. Либо это незамужние, значит, проблемы собственно личного порядка», — рассказал Сычев.

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