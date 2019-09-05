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22:06 (мск), источник: m24.ru

Умер исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

На 72-м году жизни умер исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на жену сына Петерсона Татьяну Путру.

Источник: Официальный сайт Юрия Петерсона

«Да, это правда, Юрий Петерсон скончался. У него была онкология неизвестного типа. Мы так и не смогли выяснить, где она была конкретно. Но онкологическое заболевание было выявлено в конце июля и буквально за месяц его «свалило», — сказала Путра.

Прощание с музыкантом состоится в понедельник, 9 сентября, в 09:00 в морге больницы № 64. Гражданская панихида пройдет в крематории Хованского кладбища в 10:00.

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Юрий Петерсон родился 24 апреля 1948 года в Риге. Музыкант окончил специальную музыкальную школу при Рижской Государственной консерватории. Он владел кларнетом, аккордеоном, флейтой, саксофоном, фортепиано, гитарой.

В 1968 году Петерсон получил приглашение на сотрудничество с вокалистом в Москонцерте. В 1972 году музыкант начал выступать за группу ВИА «Самоцветы». Его можно было услышать также в ансамблях «Пламя» и «Веселые ребята».

Многим музыкант запомнился по песням «Снег кружится», «Идет солдат по городу», «Оксана», «На дальней станции сойду», «Не повторяется такое никогда» и по другим композициям.

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