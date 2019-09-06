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00:04 (мск), источник: РИА Новости

Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Великобритании до конца сентября выйдет на свободу самая известная педофилка страны Ванесса Джордж, сообщает газета Daily Mail.

В 2009 году женщину признали виновной в 13 случаях сексуального насилия над несовершеннолетними и младенцами. Женщина снимала процесс надругательства над детьми и распространяла получившиеся фотографии. Своих жертв она находила в яслях, в которых работала.

Расследовавший дело против Джордж офицер полиции рассказывал, что на снимках, которые злоумышленница пересылала другим педофилам, было изображено «насилие над детьми в ужаснейшей, дьявольской форме».

От женщины отказались две ее дочери, пока она находилась в тюрьме. Супруг с ней развелся. В СМИ ее называют не иначе как «худшей» педофилкой в Британии.

По мнению властей, 49-летняя осужденная больше не представляет опасности для окружающих. Однако ей запретили приближаться к жертвам и ездить в некоторые города Великобритании.

Родителей пострадавших от действий Джордж детей будут оповещать о ее передвижениях.

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