06:24 (мск), источник: РИА Новости
Заблудившийся в Приморье подросток рассказал, как выжил в тайге
Пятнадцатилетний подросток, который 13 дней блуждал по тайге в Приморском крае, рассказал в интервью НТВ о том, как ему удалось выжить.
Юноша, по его словам, питался грибами, жег костры и ночевал под деревьями. Он прошел около 20 километров по лесу и вышел к пасеке, однако не смог позвонить родным
Подросток пропал после того, как ушел в лес за грибами 23 августа. В поисках участвовали около 300 человек — военные, спасатели, волонтеры. Подростка удалось обнаружить на пасеке недалеко от села Отрадное, где он пережидал непогоду.
Спасенного школьника передали бригаде скорой помощи в селе Ивановка. Сейчас он находится в Михайловской центральной районной больнице.
Ранее стало известно, что в Кемеровской области нашли живыми пенсионера и его девятилетнего внука, уехавших в лес за грибами. Пропавших удалось обнаружить в труднодоступной местности. В операции принимали участие сотрудники полиции, спасатели МЧС, бойцы Росгвардии и волонтеры.