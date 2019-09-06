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07:55 (мск), источник: РИА Новости

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек, пишет газета Hindustan Times.

Источник: РИА Новости

Как заявил директор больницы, Эрраматти Мангаямма (Erramatti Mangayamma) родила с помощью кесарева сечения.

«Операция прошла гладко. И мать, и новорожденные здоровы и не имеют никаких осложнений. Однако мать отправили в отделение интенсивной терапии, чтобы она смогла выйти из пережитого за последние несколько часов стресса», — сказал он.

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Мангаямма не сможет кормить детей грудью, они получат молоко из донорского банка.

По словам директора, пожилая женщина смогла выносить и родить детей благодаря тому, что не имела таких медицинских осложнений как диабет и гипертензия.

Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао поженились 22 марта 1962 года. На протяжении последних 57 лет пара безуспешно пыталось завести ребенка. Однако благодаря процедуре искусственного оплодотворения 74-летняя женщина смогла забеременеть в январе текущего года.

Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.

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