08:46 (мск), источник: РИА Новости
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет, сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.
«Мугабе был иконой освободительного движения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и раскрепощению своего народа. Его вклад в историю нашей нации и континента никогда не будет забыт», — добавил он.
Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что
Мугабе стал президентом в 1987 году и возглавлял страну 30 лет. До этого он семь лет был
В ноябре 2017-го в результате военного переворота его отстранили от власти, а затем поместили под домашний арест. Позднее он ушел в отставку под давлением военных и руководства правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт».
Она же и предложила Мнангаве занять президентское кресло до проведения выборов. В конце июля 2018-го его избрали главой государства, он получил 50,8% голосов.