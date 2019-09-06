09:37 (мск), источник: Известия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых
Инцидент произошел во время тренировочного полета.
По данным журналистов, самолеты соприкоснулись в воздухе
«Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины толкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки», — рассказал источник телеканала.
Оба воздушных судна удалось успешно посадить. Никто не пострадал. При этом самолеты получили серьезные повреждения. У одного из них повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.
Уточняется, что
Официального подтверждения информации об инциденте пока нет.
Ранее 5 сентября сообщалось, что на аэродроме в Саратовской области при разгоне опрокинулся военный вертолет Ми-8. Пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, причиной аварии могло стать разрушение одной из стоек шасси.
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