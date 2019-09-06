12:27 (мск), источник: РИА Новости
На Эллу Памфилову напали с электрошокером
Москва, 6 сен — РИА Новости. В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.
Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра.
Злоумышленник в маске проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.
Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взяло на контроль руководство ведомства.
В пятницу утром Памфилова приняла участие в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», передает корреспондент РИА Новости.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.