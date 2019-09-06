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12:27 (мск), источник: РИА Новости

На Эллу Памфилову напали с электрошокером

Москва, 6 сен — РИА Новости. В МВД сообщили, что в Подмосковье совершено разбойное нападение на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городском округе Истра.

Злоумышленник в маске проник на террасу дома главы ЦИК, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что расследование взяло на контроль руководство ведомства.

В пятницу утром Памфилова приняла участие в международной конференции «Специализация избирательных процессов. Гуманитарное измерение», передает корреспондент РИА Новости.

 На Эллу Памфилову напали с электрошокером
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