17:13 (мск), источник: Lenta.Ru
С пилотов столкнувшихся Су-34 захотели взять деньги на ремонт
Пилоты двух боевых
Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. По его словам, столкновение произошло по вине пилотов. «Сейчас в подробностях аварии разбирается специальная комиссия, которая, в частности, будет устанавливать степень вины каждого из экипажей», — пояснил собеседник агентства, добавив, что произошедшее расценивается как серьезный авиационный инцидент.
В силовых структурах региона также отметили, что один из самолетов поврежден сильно, второй меньше. Собеседник агентства подчеркнул, что «летчикам, возможно, придется возмещать причиненный ущерб».
«По итогам изучения характера повреждений решение об отправке на завод будет приниматься по каждому самолету отдельно. После работы
Утром 6 сентября два боевых