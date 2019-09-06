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17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

С пилотов столкнувшихся Су-34 захотели взять деньги на ремонт

Пилоты двух боевых истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые столкнулись во время тренировочного полета в Липецкой области, могут заплатить за ремонт самолетов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. По его словам, столкновение произошло по вине пилотов. «Сейчас в подробностях аварии разбирается специальная комиссия, которая, в частности, будет устанавливать степень вины каждого из экипажей», — пояснил собеседник агентства, добавив, что произошедшее расценивается как серьезный авиационный инцидент.

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В силовых структурах региона также отметили, что один из самолетов поврежден сильно, второй меньше. Собеседник агентства подчеркнул, что «летчикам, возможно, придется возмещать причиненный ущерб».

«По итогам изучения характера повреждений решение об отправке на завод будет приниматься по каждому самолету отдельно. После работы специалистов-техников и следователей должна быть полностью восстановлена картина произошедшего», — прокомментировали ситуацию в силовых структурах РИА Новости.

Утром 6 сентября два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время тренировочного полета. Причиной столкновения стала потеря визуального контакта. В двигатель одного из самолетов попали обломки. Оба воздушных судна получили серьезные повреждения, но пилотам удалось их посадить. Летчики остались живы, пострадавших нет.

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