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17:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Абызову предъявили обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег

Бывшему министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову предъявили новое обвинение — в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, сообщил его адвокат Александр Аснис. Свою вину Абызов не признает.

«Сегодня Михаилу Абызову было предъявлено новое обвинение, в котором помимо ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) содержатся ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств)», — сказал адвокат (цитата по ТАСС).

По версии следствия, Михаил Абызов нарушил запрет на ведение предпринимательской деятельности, будучи министром. Правоохранительные органы считают, что он руководил своими компаниями, которые в 2018 году продали акции ОАО «Сибэко» компаниям АО «Кузбасэнерго» и АО «ХСРК». Средства, которые были получены по итогам сделки (около 32 млрд руб.) были приобретены в результате преступления, а затем легализованы, полагает следствие.

Напомним, Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти организации приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. Экс-министру предъявили обвинения в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.

Накануне «Ъ» также писал о том, что ему готовятся предъявить новые обвинения — в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Экс-министр посчитал действия следствия незаконными.

Справка
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