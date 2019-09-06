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17:51 (мск), источник: Интерфакс

Архангельские власти предупредили о потенционально опасных объектах в Нёноксе

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU — Власти Архангельской области назвали «потенциально опасными объектами» понтоны, появившиеся на берегу Двинской губы Белого моря после ЧП на военном полигоне под Северодвинском.

«Администрацией муниципального образования “Северодвинск” ответственные органы оповещены о нахождении потенциально опасных объектов», — говорится в ответе пресс-службы правительства Поморья на запрос «Интерфакса» о понтонах, появившихся на побережье после ЧП на военном полигоне.

Отмечается, что информация об этом направлена в госкорпорацию «Росатом», Минобороны РФ, Росгидромет, а также Северодвинский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

В сообщении подчеркивается, что факторов, несущих угрозу жизни и здоровью населения в районе села Ненокса, нет.

«Правительством Архангельской области в рамках своих полномочий предпринимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности населения и территории региона», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появились сообщения о результатах проведенных журналистами замеров. Они показали, что уровень радиации возле понтонов, выброшенных на берег Белого моря после ЧП на полигоне, превышен в несколько раз.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь призвала с осторожностью относиться к исследованиям уровня радиации в Северодвинске, которые проводят неспециалисты.

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Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ в Архангельской области произошел 8 августа. В госкорпорации «Росатом» сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания.

В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации «Росатом»), и еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих получили ранения.

Пресс-служба администрации Северодвинска сообщала, что с 11:50 до 12:20 по московскому времени 8 августа в городе было «обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок был зафиксирован 8 августа около 12:30 мск до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался, следует из сообщения Росгидромета. Это превышение не опасно для здоровья людей, сообщил «Интерфаксу» ранее научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН (ИБРАЭ) Леонид Большов.

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