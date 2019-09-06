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19:16 (мск), источник: ТАСС

Памфилова пожелала хорошего здоровья всем своим оппонентам и критикам

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/ — Председатель Центризбиркома отметила, что не изображает из себя жертву после нападения.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова пожелала здоровья всем критикам и недовольным ее работой на посту главы ЦИК.

«Пережить такие ситуации (разбойное нападение — прим. ТАСС) я никому не желаю в любом случае. Здесь в большей степени даже не физически, а чисто психоэмоционально. Всем моим конспирологам, злобствующим и злорадствующим — я вам ничего подобного не желаю», — сказала Памфилова журналистам, говоря о своем состоянии после разбойного нападения в ночь на 6 сентября.

Она отметила, что не изображает из себя жертву после нападения.

Я в форме, к 8 сентября как председатель с полной силой и с присущей мне энергией буду делать то, что я обязана делать, никому не дам расслабиться.
Элла Памфилова

«Я могу многих не любить, у меня может кое-кто вызывать омерзение или даже отвращение, но я никогда никому не желала, не желаю и не пожелаю зла в ответ. Поэтому в ответ на все злобное, я всем злобным хочу пожелать только хорошего здоровья, чтобы у них все было хорошо», — добавила Памфилова.

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