19:16 (мск), источник: ТАСС
Памфилова пожелала хорошего здоровья всем своим оппонентам и критикам
МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/ — Председатель Центризбиркома отметила, что не изображает из себя жертву после нападения.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова пожелала здоровья всем критикам и недовольным ее работой на посту главы ЦИК.
«Пережить такие ситуации (разбойное нападение — прим. ТАСС) я никому не желаю в любом случае. Здесь в большей степени даже не физически, а чисто психоэмоционально. Всем моим конспирологам, злобствующим и злорадствующим — я вам ничего подобного не желаю», — сказала Памфилова журналистам, говоря о своем состоянии после разбойного нападения в ночь на 6 сентября.
Она отметила, что не изображает из себя жертву после нападения.
Я в форме, к 8 сентября как председатель с полной силой и с присущей мне энергией буду делать то, что я обязана делать, никому не дам расслабиться.
«Я могу многих не любить, у меня может