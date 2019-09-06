21:41 (мск), источник: Lenta.Ru
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
По данным агентства, двое неизвестных подошли к мужчине на Павелецкой площади, выстрелили в него из травматического пистолета и отобрали сумку с деньгами. После этого они скрылись с места происшествия.
Пострадавшего передали врачам скорой помощи, на место вызвали сотрудников полиции. Ведется поиск подозреваемых в совершении преступления.
По данным
30 августа вооруженные грабители вынесли 140 миллионов из обменника в Москве. Инцидент произошел в одном из пунктов на Братиславской улице.