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21:41 (мск), источник: Lenta.Ru

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По данным агентства, двое неизвестных подошли к мужчине на Павелецкой площади, выстрелили в него из травматического пистолета и отобрали сумку с деньгами. После этого они скрылись с места происшествия.

Пострадавшего передали врачам скорой помощи, на место вызвали сотрудников полиции. Ведется поиск подозреваемых в совершении преступления.

По данным Telegram-канала 112, в пятницу вечером на Павелецкой площади должна была состояться обнальная сделка, но между участниками произошел конфликт, который привел к стрельбе и ограблению. В сумке, украденной у пострадавшего мужчины, находилось всего десять тысяч рублей.

30 августа вооруженные грабители вынесли 140 миллионов из обменника в Москве. Инцидент произошел в одном из пунктов на Братиславской улице.

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