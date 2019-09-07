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13:02 (мск), источник: ТАСС

Иран задержал судно в Персидском заливе по подозрению в контрабанде топлива

ТЕГЕРАН, 7 сентября. /ТАСС/ — Пограничники задержали 12 членов экипажа.

Источник: Reuters

Иранские пограничники задержали в Персидском заливе судно с командой из 12 филиппинцев на борту по подозрению в контрабанде топлива. Об этом в субботу сообщил командующий военно-морскими силами провинции Хормозган Хосейн Дехки.

«В ходе операции было задержано иностранное судно, на котором обнаружено 283 900 литров контрабандного топлива», — цитирует Дехки телерадиовещательная корпорация IRIB. Он добавил, что «на борту судна находились 12 граждан Филиппин».

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3 сентября иранские пограничники задержали семь рыболовецких судов в Оманском заливе. Судна, в команде которых было 24 иностранца, были задержаны силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) по причине несоблюдения разрешенной дистанции от побережья для ловли рыбы.

19 июля агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения КСИР. Согласно заявлению корпуса, танкер был задержан «в связи с нарушением международных правил» и сопровожден до берега для проверки. Глава компании — владельца танкера Эрик Хонелл сообщил, что команда состоит из 23 человек из Индии, Литвы, России и Филиппин.

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