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12:25 (мск), источник: РИА Новости

Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Оса села на одну из камер, транслирующую проведение голосования в Мосгордуму на одном из избирательных участков, но изображение было восстановлено быстро, сообщил заместитель председателя комиссии Общественной палаты города Москвы по развитию гражданского общества Вадим Ковалёв.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже здесь (штаб — ред.) наблюдаем не первый год, поэтому процедура с технической точки зрения — она выверена. Но возникают, конечно, какие-то курьезы периодически. Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена. Надеюсь, что больше таких эпизодов сегодня не возникнет, а если возникнет, то мы сегодня с ними справимся», — сказал Ковалёв журналистам.

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По его словам, помимо этого случая на участках ничего курьёзного больше не происходило.

Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них — в больницах и СИЗО.

При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.

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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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