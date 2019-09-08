Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму

«Мы уже здесь (штаб — ред.) наблюдаем не первый год, поэтому процедура с технической точки зрения — она выверена. Но возникают, конечно, какие-то курьезы периодически. Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена. Надеюсь, что больше таких эпизодов сегодня не возникнет, а если возникнет, то мы сегодня с ними справимся», — сказал Ковалёв журналистам.
По его словам, помимо этого случая на участках ничего курьёзного больше не происходило.
Выборы в столичный парламент проходят в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них — в больницах и СИЗО.
При этом впервые в стране на трех участках в Москве пройдет эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.