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15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

В России кандидат в депутаты приехал на избирательный участок и умер

В Волгограде кандидат в депутаты областной думы от КПРФ Вадим Чистяков приехал на один из избирательных участков, чтобы проверить чистоту выборного процесса, и умер из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград». Смерть Чистякова подтвердил Михаил Таранцов, начальником предвыборного штаба которого являлся погибший.

Источник: Сталинградский ОБКОМ КПРФ

По информации издания, 49-летнему Чистякову стало плохо на территории одного из участков избирательной комиссии в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ему вызвали скорую, но спасти кандидата в депутаты не удалось. По словам Таранцова, «это на совести власти».

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Полковник Вадим Чистяков был кавалером ордена Мужества и медали «За отвагу». Он окончил Казанское танковое училище, затем Общевойсковую академию Вооруженных сил России. На выборы Чистяков был выдвинут Сталинградским обкомом КПРФ.

Ранее на одном из избирательных участков в Целинном районе Курганской области умер 90-летний мужчина. По словам местных жителей, утром у пенсионера повысилось давление, но несмотря на это он решил пойти голосовать. Уже на избирательном участке мужчине стало плохо, он потерял сознание и скончался.

В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня. В 16 субъектов в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 региональных центрах — городские думы и еще в трех — глав муниципальных образований.

Справка
В сентябре в стране пройдут региональные выборы. Зачем на них идти?Ремонт дорог, строительство детских садов и другие насущные вопросы, за которые стоит проголосовать
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Источники трансляции: РИА Новости, ТАСС, Коммерсантъ-Онлайн
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