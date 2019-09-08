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16:50 (мск), источник: РИА Новости

Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

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«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал Луценко на странице в Facebook в воскресенье.

При этом он отметил, что Нидерланды смогут его судить заочно, так же, как и первых 4 подозреваемых, с марта 2020 года.

Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.

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Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений «ПВО» самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Справка
Что известно о крушении «Боинга» на Украине17 июля 2014 года в небе над востоком Украины в 50 км от российской границы потерпел крушение пассажирский самолет «Боинг-777» авиакомпании «Малазийские авиалинии», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.
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