Цемах отказался от сделки со следствием по делу о крушении МН17

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции», — написал Луценко на странице в Facebook в воскресенье.
При этом он отметил, что Нидерланды смогут его судить заочно, так же, как и первых 4 подозреваемых, с марта 2020 года.
Ранее местные СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура Нидерландов просит Россию выдать им Владимира Цемаха, перевезенного в субботу с Украины свидетеля по делу о крушении MH17.
Голландские следователи уже допросили экс-командира одного из подразделений «ПВО» самопровозглашенной ДНР Цемаха перед тем, как украинские власти передали его России, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
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