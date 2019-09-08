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21:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят

Из ведомства уходит генерал, занимавшийся защитой прав детей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», президент России своим указом освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова. Его выслуга составила около 50 лет. В своем ведомстве генерал занимался направлением, связанным с защитой прав детей, в том числе сирот, социально незащищенных семей. Особый резонанс получила история, когда благодаря действиям Игоря Комиссарова удалось вывезти в Москву для операции лишившегося ноги сирийского мальчика.

По данным «Ъ», генерал юстиции Игорь Комиссаров был уволен указом президента от 7 сентября по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Выпускник Суворовского училища, господин Комиссаров успел послужить в разных ведомствах: Группе советских войск в Германии, органах МВД, в том числе подразделениях по борьбе с организованной преступностью, Федеральной службе судебных приставов и Следственном комитете.

С учетом участия в боевых действиях в горячих точках (Игорь Комиссаров дважды находился в длительных командировках на Северном Кавказе, был там контужен, получил орден Мужества) общая выслуга у генерала составила около 50 лет.
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Награжден тремя госнаградами, а также тремя десятками ведомственных и иностранных.

В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей и т. п.

Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе».

Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.

«Имущества за время службы не нажил, есть мотоцикл и автомобиль и пока весьма призрачные перспективы на приватизацию однокомнатной служебной квартиры», — шутит он.
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«С Игорем Федоровичем мы всегда были на связи в режиме 24 на 7, да и сейчас тоже, — сказала “Ъ” уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.— Вместе нам удалось помочь многим. Одна из недавних историй связана с сирийским мальчиком Ахматом. Играя во дворе, ребенок подорвался на мине, лишился ноги. Чтобы сохранить вторую ногу, нужно было ехать в Россию. Все получилось, Ахмат оказался в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии… Подобные истории можно рассказывать очень долго. Он занимал жесткую позицию в дискуссии с ведомствами по различным вопросам в сфере детства, когда вместо решения проблемы чиновники пытались отделаться самоотчетами и формализмом».

Александр Александров, Валерия Мишина

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