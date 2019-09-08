21:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Помощник главы СКР отслужил свои пятьдесят
Из ведомства уходит генерал, занимавшийся защитой прав детей.
Как стало известно «Ъ», президент России своим указом освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета России (СКР)
По данным «Ъ», генерал юстиции Игорь Комиссаров был уволен указом президента от 7 сентября по собственному желанию в связи с уходом на пенсию. Выпускник Суворовского училища, господин Комиссаров успел послужить в разных ведомствах: Группе советских войск в Германии, органах МВД, в том числе подразделениях по борьбе с организованной преступностью, Федеральной службе судебных приставов и Следственном комитете.
Награжден тремя госнаградами, а также тремя десятками ведомственных и иностранных.
В СКР генерал Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, сирот, малообеспеченных семей
Свое увольнение Игорь Комиссаров считает не поражением, а новым «шагом на пути к победе».
Чем он займется в будущем, господин Комиссаров пока не определился.
«С Игорем Федоровичем мы всегда были на связи в режиме 24 на 7, да и сейчас тоже, — сказала “Ъ” уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.— Вместе нам удалось помочь многим. Одна из недавних историй связана с сирийским мальчиком Ахматом. Играя во дворе, ребенок подорвался на мине, лишился ноги. Чтобы сохранить вторую ногу, нужно было ехать в Россию. Все получилось, Ахмат оказался в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии… Подобные истории можно рассказывать очень долго. Он занимал жесткую позицию в дискуссии с ведомствами по различным вопросам в сфере детства, когда вместо решения проблемы чиновники пытались отделаться самоотчетами и формализмом».
Александр Александров, Валерия Мишина