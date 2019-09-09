00:54 (мск), источник: Газета.Ру
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
За день, 8 сентября, в Крыму утонули шесть человек — все они стали жертвами разбушевавшейся стихии.
Сейчас шторм, о котором МЧС республики предупреждало заранее, достиг отметки в шесть баллов, в то время как купаться не рекомендуется уже при трех. Спасатели напоминают: плавать в море при таком ветре не стоит даже людям с хорошей физической подготовкой.
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек. Все они — купальщики, отправившиеся плавать в шестибалльный шторм, разыгравшийся в Черном море у берегов полуострова. «Благодаря оперативным действиям крымских спасателей, а также неравнодушных граждан в акватории Черного моря было спасено пять человек. Вместе с тем, шесть человек получили травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении республиканского ГУ МЧС.
Так, ведомство рассказало, что в беде оказались пятеро купальщиков на пляже «Краб» в районе поселка Отрадное, расположенного в Большой Ялте. Их пытались спасти с берега, бросив спасательный круг и конец Александрова — тонкий плавучий корабельный трос с петлей. Однако выжить удалось только троим — два человека погибли от травм, полученных в бушующем море.
Днем РИА «Новости» сообщило о том, что стихия унесла жизни двух человек — беда также произошла в районе Ялты. Еще один купальщик был объявлен пропавшим без вести. «МЧС призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях. Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде, при этом двоих людей удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое людей погибли», — рассказал журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Глава республиканского МЧС сообщил, что волнение моря составило шесть баллов.
Нескольких человек, решивших искупаться в бушующем море, удалось спасти. Так, на пляже «Солярис» в районе гостиницы «Ялта-Интурист» двоих мужчин подняли на борт катера «Лидер» сотрудники государственной инспекции по маломерным судам. Других купальщиков — мужчину и женщину — вытащили из воды в районе технической зоны набережной Ялты: мужчине оказали помощь на спасательном катере, а женщине, которая к тому моменту уже выбилась из сил, помогли очевидцы.
«Стоит также помнить, что и опытным, профессиональным спасателям в пятибалльный шторм сложно оказать помощь тонущему», — напомнили в местном МЧС информационному агентству «Крым».
Об этом же говорил и Сергей Шахов. «Это чрезвычайно опасно. Шторм, с его силой ветра и увеличением высоты волн, всегда представляет очень серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна. Главной обязанностью судоводителя является изыскание возможности отложить выход до улучшения прогноза или своевременно укрыться в ближайшей бухте, обеспечивающей безопасность стоянки», — цитирует его РИА «Новости».
«Иногда отдыхающие переоценивают свои силы и просто забывают об элементарных правилах безопасного поведения на воде, что недопустимо, особенно во время сложных погодных условий», — цитирует его
То, что стихия уносит жизни людей, отличающихся хорошей физической подготовкой, подтверждает несчастный случай, произошедший в начале августа.
Тогда две девушки утонули при купании на необорудованном пляже во время шторма: сначала в воду с пирса прыгнула одна купальщица, но после того, как она начала тонуть, на помощь ей бросилась вторая. В итоге обе девушки не справились с бушующей стихией.
Позже выяснилось, что обе погибшие — мастера спорта по кикбоксингу Элина Гисмеева и Фатима Жагупова, первые номера российской сборной по этому виду спорта.
О правилах поведения на воде напомнило республиканское МЧС. Крымские спасатели обратились к отдыхающим с целым рядом просьб. Они предупреждают, что никогда не следует купиться в одиночку, оставлять маленьких детей одних в море, заходить в незнакомое место, если не умеете плавать, и не нырять там, даже если умеете, не заплывать за буйки. А если вы стали свидетелем несчастного случая, скорее звоните по номеру «101» в службу спасения.